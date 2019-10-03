بعد اليوم... لن تقرأ عبارة 'صنع في الصين' على هواتف سامسونغ

قالت شركة سامسونغ أمس الأربعاء، إنها أنهت إنتاج الهواتف المحمولة في الصين، وذلك بسبب تضررها من المنافسة من قبل الشركات المحلية في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

ويأتي إغلاق آخر مصنع تنتج فيه سامسونغ الهواتف الذكية في الصين بعد أن خفضت الشركة الإنتاج في مصنعها الكائن في مدينة هويتشو الجنوبية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وسبق لها أن أوقفت مصنعًا آخر في أواخر العام الماضي، مما يؤكد اشتداد المنافسة عليها في البلاد.

وكان إنتاج سامسونغ – التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – قد توقف في الصين بعد أن نقلت شركات أخرى الإنتاج من الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، والتباطؤ الاقتصادي. ومن تلك الشركات سوني اليابانية التي قالت أيضًا: إنها ستغلق مصنعها للهواتف الذكية في الصين لتكتفي بالصناعة في تايلاند. أما آبل، فلا تزال تنتج معظم أجهزتها في الصين. وتقلصت حصة سامسونغ من السوق الصينية إلى 1% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنحو 15% في منتصف عام 2013، إذ خسرت تلك الحصة لصالح علامات تجارية محلية سريعة النمو، مثل: هواوي، وشاومي، بحسب شركة أبحاث السوق (كاونتر بوينت). Advertisements