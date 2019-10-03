إيران تتخذ أول خطوة على خلفية الاوضاع في العراق

أغلقت إيران اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية، وفق ما أفاد مراسل RT في إيران.

وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية".

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وتجدر الاشارة الى ان بعض المصادر على تويتر اشارت الى ان "أمين لجنة الأربعين في #ايران احمد محمدي فر: معبر #خسروي الحدودي مع #العراق مغلق بناء على طلب الجانب العراقي"

يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال احتجاجات شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية.