الشرطة تطلق النار لتفريق متظاهرين خرقوا حظر التجول ببغداد

أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجددا، الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجرا.



وواجهت القوات الأمنية المحتجين في شوارع فرعية متاخمة لمكان التجمع الأساسي، في اليوم الثالث من المظاهرات الدامية التي أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم شرطي،بالعاصمة ومدن جنوبية عدة، وفق مسؤولين.

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ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة التي تُعَد نقطة انطلاق تقليدية للمظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية؛ حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.



وتشهد مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، انطلقت الثلاثاء، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وقررت السلطات العراقية التي أعادت في يونيو/حزيران افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأمريكية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء؛ منعا لوصول المتظاهرين.

وعادة يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية، خصوصا أنها شهدت عام 2016 اقتحاما نفّذه أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

