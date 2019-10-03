ارتفاع قتلى احتجاجات العراق إلى 11 بينهم شرطي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوبي العراق.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" أن 7 محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما قتل 4 في مدينة العمارة.

وفرضت السلطات العراقية، الأربعاء، حظرا للتجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة وذي قار وبابل والنجف، بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات ولا تزال متواصلة.

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ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".



وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، انطلقت الثلاثاء، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وتصاعدت وتيرة العنف والاشتباكات بين المتظاهرين مع حلول الظهر؛ حيث استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي بكثافة لإنهاء المظاهرات في جميع المدن العراقية المنتفضة.