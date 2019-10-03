"ماعت" تكشف بالفيديو تدخلات قطر باسم الجمعيات الخيرية لدعم الإرهاب

أعدت مؤسسة"ماعت" تقريرا جديدا، عن الجمعيات الخيرية التى تستخدمها قطر، فى دعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة العربية، وذلك من خلال تحقيق استقصائي فرنسي بلجيكى، يكشف عن حقيقة هذه الجمعيات التى تمول الإرهاب.



ورصد التقرير الجمعيات التى تقودها قطر، لنشر التطرف في العالم، حيث توظف هذه الجمعيات في أمور تدعم الإرهاب والعنف في العالم كله، وذكر التقرير أن قطر تمول 140 مشروعا فى أوروبا لدعم الإخوان ونشر أفكارهم في العالم عبر الجمعيات.

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