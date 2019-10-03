هاشتاج "ارحل يا تميم" يتصدر تويتر بعد ساعات من اطلاقه

الخميس 3 أكتوبر 2019

ارحل يا تميم

كتب الخليج 365

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "ارحل يا تميم".



وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا في عدة دول عربية خلال ساعات قليلة من إطلاقه ، وذلك للتعبير عن غضب رواد الموقع من تصرفات أمير قطر وتدخله فى شئون غيره.

وسيطر الهاشتاج خلال ساعات قليلة على موقع تويتر وتربع على قائمة الأكثر تداولا لفترة طويلة بعدة دول عربية.

ولمح بعض المواطنين على تويتر عن دعوات لثورة فى الدوحة يوم 24 أكتوبر للتنديد بأفعال الأمير، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الأمير لقب المراهق وجاءت التعليقات على الهاشتاج كالتالى:

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"يومك جه والثورة قادمة"

"الشعب القطرى ماراح يسكت عن الظلم "،

٢٤ أكتوبر ثورة قطر تنطلق

جعل قطر فندق يسكنه الإيرانى والتركي والمرتزقة والإرهابيين، آكلين شاربين مجانا

مدشنين هاشتاج #ارحل ياتميم