"كوينيجسيج ريجيرا" تسجل رقما قياسيا في معدل التسارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نجحت شركة صناعة سيارات السباق فائقة السرعة السويدية "كوينيجسيج أوتوموتيف" في تطوير السيارة "ريجيرا"، لتسجل رقما قياسيا في معدل التسارع والتوقف، حيث تصل سرعتها من صفر إلى 400 كلم ثم تتوقف خلال زمن قياسي.

وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن السيارة "ريجيرا" تصل إلى سرعة 400 كلم في الساعة (249 ميلا) خلال 22,87 ثانية فقط، ثم تتوقف تماما خلال 8,62 ثانية، في حين السيارة "بوجاتي كيرون" التي تعد من السيارات فائقة السرعة تستطيع الوصول إلى 400 كلم في الساعة خلال 32,6 ثانية، ثم تتوقف تماما خلال 39 ثانية.

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وأضاف الموقع أن التجربة التي أجريت للسيارة "كوينيجسيج إيجيرا" في قاعدة "رادا" الجوية في السويد، أظهرت أن إجمالي الزمن الذي احتاجته السيارة بالفعل للوصول إلى هذه السرعة القصوى وصل إلى 31,49 ثانية، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا أيضا.

في الوقت نفسه فإن السيارة الجديدة "إيجيرا" لم تشهد تعديلات كبيرة مقارنة بالجيل السابق، باستثناء بعض الإضافات لتحسين عوامل الأمان. وفي حين لم تتم تجربة السيارة أمام هيئة تقييم مستقلة، فإن شركة "كوينيجسيج" استخدمت أنظمة تكنولوجيا لقياس معدل التسارع بدقة أثناء الاختبار.

وتعمل السيارة فائقة السرعة بمحرك سعة 5 لترات، ويتكون من 8 صمامات إلى جانب 3 محركات كهربائية، وتصل القوة الإجمالية للمحركات في السيارة إلى أكثر من 1500 حصان مع عزم شدته 1475 رطلا لكل قدم مكعب. كما أن السيارة تعمل بناقل حركة متطور لا يعتمد على صندوق التروس التقليدي، وإنما يعتمد على آلية انزلاق القابض مع القوة الهيدروليكية لقياس العزم المرسل إلى العجلات. وتم تصنيع السيارة بالكامل تقريبا باستخدام ألياف الكربون بما في ذلك العجلات. وكما هو الحال في كل سيارات "كوينيجسيج" فإن السيارة الجديدة مزودة بسقف متحرك لهواة القيادة السريعة في الهواء الطلق.