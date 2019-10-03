العثور على فطر قاتل في أستراليا يعود موطنه إلى اليابان وكوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تم اكتشاف فطر "بويزون فاير كورال"، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

يشار إلى أن الفطر ذي اللون الأحمر البرتقالي الزاهي يعود موطنه لجبال اليابان وكوريا، ولكن المصور الأسترالي راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند.

وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا اليوم الخميس "إنه عثر على الفطريات في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي".

وأكد مات باريت، وهو خبير في علم الفطريات الذي يعد أحد فروع علم الأحياء، في جامعة جيمس كوك هوية الفطريات، وحذر أنه يجب ألا تُلمس، وهي بالتأكيد لا تؤكل".

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يشار إلى أن هذه الفطريات التي توجد في الغالب على جذور الأشجار وفي التربة، تنتج ما لا يقل عن 8 مركبات سامة يمكن امتصاصها عن طريق الجلد.

وقال باريت في بيان اليوم الخميس "من بين 100 نوع تقريبا من الفطر السام يعرفها الباحثون، هذا هو الوحيد الذي يمكن امتصاص سمومه من خلال الجلد".

ويتم سرد هذا النوع على أنه الفطر الثاني الأكثر فتكا في العالم، حيث سُجلت حالات وفاة عدة في اليابان وكوريا، بعد أن استخدمه الأشخاص على أنه شاي بسبب الخلط بينه وبين فطريات أخرى صالحة لتناولها.

وقال باريت إن لمس هذه الفطريات يمكن أن يسبب احمرار أو تورم الجلد، وفي حالة تناوله عبر الفم، فإنه يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك القيء والإسهال والحمى، وإذا لم يتم تناول علاج فقد تقع الوفاة، بسبب الإصابة بفشل في أعضاء عدة أو اختلال عصبي في الدماغ.

وقال باريت إن الفطر على الأرجح نما بشكل طبيعي في كيرنز، وربما يكون أكثر انتشارا في أستراليا المدارية.