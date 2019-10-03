ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر في تايوان إلى 6 أشخاص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

قالت السلطات التايوانية اليوم الخميس إنه تم العثور على جثة آخر عامل أجنبي فقد إثر انهيار جسر في تايوان أمس الأول الثلاثاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 6 أشخاص.

وقد لقي 6 أشخاص (3 فلبينيين و3 إندونيسيين) حتفهم في الحادث الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي في ميناء نانفانجاو في مقاطعة يلان بشرق البلاد.

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وانهار الجسر الذي تم بناؤه منذ 21 عاما فجأة، مما أدى لتحطم القوارب التي كانت أسفله، وكان على متنها الصيادون، وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإطفاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية اليوم الخميس أنه عُثر على آخر صياد مهاجر مفقود يدعى رومولو الوستريمو من الفلبين.

وقد أسفر حادث انهيار الجسر عن إصابة 12 شخصا على الأقل، بينهم 9 عمال مهاجرين، وسائق ناقلة نفط كانت تمر على الجسر لدى انهياره واثنان من قوات خفر السواحل.

وقد أعربت وزارة الخارجية التايوانية عن تعازيها أمس الأربعاء، وقالت في بيان إنها سوف تقدم المساعدة اللازمة لأسر الضحايا القادمين إلى تايوان.