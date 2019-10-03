شكرا لقرائتكم السعودية: طوينا صفحة الهجمات وإنتاج النفط عاد بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة استعادت بالكامل إنتاج النفط بعد هجوم على منشأتين تابعتين لها في الشهر الماضي وإنها تركز حاليا على إدراج شركتها العملاقة للطاقة أرامكو السعودية.

وأبلغ الوزير مؤتمرا للطاقة في موسكو اليوم الخميس أن طاقة إنتاج النفط حاليا في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

وأضاف وزير الطاقة السعودي "تحركنا للأمام وطوينا صفحة الهجمات، أمامنا تحديات جديدة مثل الطرح العام الأولي لأرامكو".

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كانت أرامكو قد أعلنت عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

وكانت مصادر ذكرت لوكالة بلومبيرغ أن أرامكو السعودية تستعد للإعلانِ رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل، كما لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال شهر نوفمبر.