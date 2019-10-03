حجب قنوات «بانوراما» لـ «مدة 6 شهور»

الموجز قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده ٦ شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلاميية مملوكة لآخرين. وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربع للتهرب من المسئولية القانونية. وخالفت بانوراما المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقامت ببث برامج وإعلانات طبية لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضي والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضي و الأطفال للخطر.

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