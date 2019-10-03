الموجز
تقارير إعلامية عالمية كشفت عن طلب ملكة جمال موسكو السابقة ومطلقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس تعويض طلاق ضخم .
وقالت التقارير إن أوكسانا فوفودينا طالبت العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن، ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق، الذي جاء بعد نحو عام من زواجهما.
وأكد مصدر مقرب من السلطان محمد، في تصريح صحيفة ميل أونلاين، أن أوكسانا (27 عاماً)، طالبت بمنزل في لندن بعد أن طلبت واحدا آخر في العاصمة الروسية موسكو، رغم أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها معها.
وأشار المصدر إلى أنها طالبت السلطان محمد، البالغ من العمر 50 عاما، مبلغ 24 ألف جنيه للمساعدة في دفع تكاليف ابنهما ليون، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.
وبحسب ما ورد، فقد تساءل الملك الماليزي السابق، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، ساخرا "هل تعتقد أنني بيل غيتس؟"
كانت هذه تفاصيل خبر «خربت بيته» .. «تعويض طلاق غير مسبوق ونفقة شهرية فلكية» .. ملكة جمال موسكو تضع مستقبل السلطان «محمد الخامس» في مهب الريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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