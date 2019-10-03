لويس لحود: لبنان لن يستورد منتوجات زراعية من اي بلد لا يشتري الصادرات اللبنانية

اشار مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ الى اننا نشجع ​الاغتراب​ على تصريف الانتاج ال​لبنان​ي، ولفت الى اننا نعمل للوصول الى مصدر القرار في عدد من الدول لا سيما في ​اوروبا​ الشرقية، حيث تم امضاء عقود مع 6 دول لتصدير الانتاج الزراعي اللبناني. واكد انه ليس فقط عبر السياسية نبني لبنان بل ايضا ب​الاقتصاد​. واوضح ان هذه المبادرة بدأت عام 2014 بترويج ​النبيذ​ اللبناني عالميا، وبعد نجاح تجربة النبيذ انتقلنا الى المونة وغيرها من الانتاج الزراعي.

واوضح لحود في حديث تلفزيوني، انه لدينا مشكلتين في الاتفاقيات الزراعية، لا سيما في موضوع الاستيراد والتصدير والميزان التجاري ونحن بصدد اعادة دراسة هذه الاتفاقيات والمعاملة بالمثل، واكد ان لبنان لن يستورد من اي بلد لا يستورد ​الصادرات​ اللبنانية. واكد انه صار الوقت ان يؤثر لبنان بالميزان التجاري، ولفت الى انه سيتم اعلان السبت يوم التفاح اللبناني، وستنطلق المبادرة اليوم عبر وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ قبيل ​مجلس الوزراء​ في ​بعبدا​.

واكد انه سيكون هناك فيما بعد عدة خطوات لتحسين النوعية وتصنيع التفاح، وهذا التفاح قادر ان يكون بأبهى حلله في كل الاسواق، واكد ان هناك فحوصات مخبرية على كل المنتوجات التي يتم تصديرها. واوضح ان الاسبوع الماضي تم بحث الشق الزراعي مع الجانب السوري، حيث كان هناك لجنة سورية في بيروت الاسبوع الماضي، واليوم يتم بحث كلفة النقل مع الجانب السوري.

واكد لحود انه تم عقد الاتفاق مع الصين على تصدير 10 ملايين قنينة نبيذ واقدام الدجاج، ونحن نحضر اليوم لسياحة النبيذ اللبناني. واشار الى ان التهريب مشكلة كبيرة في لبنان، والتهريب ليس فقط زراعي بل ايضا المبيدات وقد ضبطنا بعكار مبيدات تركية ممنوعة من العام 2017. واعلن ايقاف كل الايجازات للانتاج الموجود منه في الداخل اللبناني، ونحن حتى لو خالفنا الاتفاقيات الدولية ولكن نخالف من اجل حماية انتاجنا.