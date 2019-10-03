قوى الأمن: توقيف شخصين لقيامهما ببيع أدوات ممنوعة لصيد الطيور

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "وردت معلومات الى شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حول قيام شخصين ببيع أدوات ممنوعة لصيد الطيور في محلتي صيدا وكفرا / قضاء بنت جبيل. على الفور، توجهت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي الى محلة كفرا، وأوقفت المدعو: ح. م. (مواليد عام 1997، لبناني) وضبطت لديه 45 شبكة لصيد الطيور، وهي مخالفة لقانون الصيد وتسبب مجازر بيئية نظراً للأعداد الكبيرة والعشوائية في أنواع الطيور التي يتم اصطيادها. سلم مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على اشارة القضاء المختص. كما جرى استدعاء صاحب المحل في صيدا ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)".
وأوضحت أنه "باستماعه، صرح انه اشترى قضبان عليها مادة "الدّبق" لصيد الطيور وهي مخالفة لقانون الصيد ووضعها داخل محله، وانه لم يكن يعلم ان هذه القضبان غير قانونية. وقد تعهد بعدم شرائها او بيعها مجدداً".
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