قوى الأمن: توقيف شخصين لقيامهما ببيع أدوات ممنوعة لصيد الطيور في الجنوب

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "وردت معلومات الى شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حول قيام شخصين ببيع أدوات ممنوعة لصيد ​الطيور​ في محلتي صيدا وكفرا / قضاء ​بنت جبيل​ وعلى الفور، توجهت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي الى محلة كفرا، وأوقفت المدعو ح. م. من مواليد عام 1997، لبناني الجنسية وضبطت لديه 45 شبكة ل​صيد الطيور​، وهي مخالفة لقانون ​الصيد​ وتسبب مجازر بيئية نظراً للأعداد الكبيرة والعشوائية في أنواع الطيور التي يتم اصطيادها و سلم مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص، كما جرى استدعاء صاحب المحل في صيدا ويدعى ع. ع. من مواليد عام 1994، لبناني الجنسية وباستماعه، صرح انه اشترى قضبان عليها مادة "الدّبق" لصيد الطيور وهي مخالفة لقانون الصيد ووضعها داخل محله، وانه لم يكن يعلم ان هذه القضبان غير قانونية وقد تعهد بعدم شرائها او بيعها مجدداً".

وفي بيان لها، أكدت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "استعدادها لتلقي كل الحالات الموثّقة لأي مخالفة للقانون الصيد، من خلال تصويرها سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات المعنيّة، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر حساباتنا twitter، Facebook، وعلى خدمة "بلّغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".