انتخاب محمد رطيل رئيسا لبلدية ميفدون خلفا للرئيس المستقيل جواد جاب

جرى في مكتب محافظ النبطية القاضي ​محمود المولى​ انتخاب محمد رطيل رئيسا لبلدية ​ميفدون​ خلفا للرئيس المستقيل جواد جابر وذلك باشراف رئيسة قسم ​محافظة النبطية​ زينب محمد شريم .

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