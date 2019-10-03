طقس الغد غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً .

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​.

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل اعتباراً من بعد الظهر كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات مساءً.