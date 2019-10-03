طقس الغد غائم جزئياً وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى ظهر يوم الأحد حيث يتقلب تدريجياً .
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
السبت: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة على الساحل وانخفاضها على الجبال والداخل اعتباراً من بعد الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات مساءً.
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