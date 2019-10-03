اللقيس: هناك خطة تسويقية عبر الملحقين التجاريين اللبنانيين بالعالم لتصدير تفاحنا

أكد وزير الزراعة حسن اللقيس في تصريح له قبيل اجتماع جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عنون في قصر بعبدا أن "يوم التفاح اللبناني في 5 تشرين الأول يشكل فرصة جدية للمزارعين والتعاونيات الزراعية لتسويق وبيع منتجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "يشكل التفاح 16 في المئة من الصادرات الزراعية والوجهة الأساسية للتصدير هي مصر ويوم التفاح اللبناني يشكل فرصة جدية للمزارعين لتسويق وبيع التفاح".
وأوضح أن "هناك خطة تسويقية عبر الملحقين التجاريين اللبنانيين في العالم لتصدير تفاحنا ومنتجاتنا الى مختلف الدول"، معتبراً أن "افتتاح معبر البوكمال اختصر علينا مسافة التصدير الى العراق وهو سوق كبير وهذا عامل ايجابي".
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