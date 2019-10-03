اللقيس: هناك خطة تسويقية عبر الملحقين التجاريين اللبنانيين بالعالم لتصدير تفاحنا

أكد وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ في تصريح له قبيل اجتماع جلسة ​مجلس الوزراء​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ميشال عنون في ​قصر بعبدا​ أن "يوم التفاح اللبناني في 5 تشرين الأول يشكل فرصة جدية للمزارعين و​التعاونيات​ الزراعية لتسويق وبيع منتجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "يشكل التفاح 16 في المئة من ​الصادرات​ الزراعية والوجهة الأساسية للتصدير هي مصر ويوم التفاح اللبناني يشكل فرصة جدية للمزارعين لتسويق وبيع التفاح".

وأوضح أن "هناك خطة تسويقية عبر الملحقين التجاريين اللبنانيين في ​العالم​ لتصدير تفاحنا ومنتجاتنا الى مختلف الدول"، معتبراً أن "افتتاح معبر ​البوكمال​ اختصر علينا مسافة التصدير الى ​العراق​ وهو سوق كبير وهذا عامل ايجابي".