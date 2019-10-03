مكاري: إنتاج الحلول ينبغي أن يجمع جهات السلطة

أكّد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه "ليس مفيدا في شيء تقاذف جهات الحكم الاتهامات، ورمي كل منهم مسؤولية الوضع الاقتصادي على الآخر. الوقت الآن للعمل يدا واحدة، لا لتسجيل النقاط والسعي إلى الكسب السياسي".
ولفت مكاري الى أن "النداء المشترك للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، يظهر خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه البلد. المصيبة جمعت جهتي الإنتاج، وإنتاج الحلول ينبغي أن يجمع جهات السلطة".
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