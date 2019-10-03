مكاري: إنتاج الحلول ينبغي أن يجمع جهات السلطة

أكّد النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أنه "ليس مفيدا في شيء تقاذف جهات الحكم الاتهامات، ورمي كل منهم مسؤولية ​الوضع الاقتصادي​ على الآخر. الوقت الآن للعمل يدا واحدة، لا لتسجيل النقاط والسعي إلى الكسب السياسي".

ولفت مكاري الى أن "النداء المشترك للهيئات الاقتصادية و​الاتحاد العمالي العام​، يظهر خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه البلد. المصيبة جمعت جهتي الإنتاج، وإنتاج الحلول ينبغي أن يجمع جهات السلطة".

