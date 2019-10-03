الحرس الثوري: افشال مخطط اقليمي لاغتيال قاسم سليماني واعتقال فريق الاغتيال

اعلن مدير مخابرات حرس الثورة في إيران حسين طائب "إفشال مخططات لأجهزة أمن إسرائيلية وعربية لاغتيال قائد قوة قدس في ​الحرس الثوري​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​"، ولفت الى انه "تم إلقاء القبض على فريق الاغتيال عبر مخابرات الحرس".

وذكر طائب ان فريق الاغتيال قام بشراء مكان بالقرب من حسينية والد اللواء سليماني بعد دخوله إيران. وكشف ان فريق الاغتيال قام بتجهيز بين 305 إلى 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة ووضعها في نفق تحت الحسينية.