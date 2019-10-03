رويترز: استياء عائلة آل سعود من محمد بن سلمان بعد هجوم "أرامكو"

نقلت وكالة "رويترز" للانباء عن مصادر مقربة من آل سعود بأن "بعض أفراد الأسرة الحاكمة ونخبة رجال الأعمال في السعودية عبروا عن إحباطهم من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أعقاب أكبر هجوم على الإطلاق على البنية التحتية النفطية في السعودية الشهر الماضي"، مشيرةً إلى ان "هذا الأمر أثار قلقا وسط عدد من الفروع البارزة لعائلة آل سعود ذات النفوذ القوي بشأن قدرة ولي العهد على الدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقيادتها".
ولفتت إلى ان "الهجوم أثار سخطا وسط بعض الذين يعتقدون في دوائر النخبة أن ولي العهد سعى لتشديد قبضته على السلطة"، مشيرةً إلى ان "الهجوم أثار انتقادات بين أولئك الذين يعتقدون أنه اتخذ موقفا عدوانيا مبالغا فيه تجاه إيران"، متسائلة "كيف لم يتمكنوا من رصد الهجوم؟".
وأشارت إلى أن "بعض الأشخاص في أوساط النخبة يقولون إنهم لا يثقون في ولي العهد، الأمر الذي أكدته المصادر الأربعة الأخرى والدبلوماسي الكبير".
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