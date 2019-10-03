إيران تغلق معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق بسبب الأوضاع الأمنية فيه

اعلن ​قاسم رضائي​ قائد حرس الحدود الإيرانية إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع ​العراق​ منذ أمس لدواع أمنية".

يأتي ذلك، بعدما قالت مصادر في ​الشرطة العراقية​ إن 11 شخصا، بينهم شرطي واحد، قُتلوا خلال ​احتجاجات​ شهدتها مدن في جنوب العراق الليلة الماضية.

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في العاصمة ​بغداد​ اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.