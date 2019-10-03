اتهام رئيس هندوراس بتلقي ملايين الدولارات من مهربي المخدرات

أكد المدعي العام الفدرالي في ​نيويورك​ أن "الرئيس الحالي ل​هندوراس​ خوان ​أورلاندو هيرنانديز​ تلقى رشى بملايين ال​دولار​ات من مهربي مخدرات، بينهم زعيم الكارتل المكسيكي "أل تشابو".

ولفت المدعي العام، في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس الهندوراسي بتهمة الاتجار ب​المخدرات​ إلى أن "المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي لهندوراس".

وشدد رئيس هندوراس على أن هذه الاتهامات "غير صحيحة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية". وأضاف أنها "أقل جدية من قصص أليس في بلاد العجائب".

وفي وثيقة نشرت في شهر آب، أكد الاتهام أن مهربا للمخدرات من هندوراس، لم يكشف اسمه، ساهم بـ1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الهندوراسي الحالي في عام 2013.

ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال دفع لسياسيين محليين من أجل دعم هيرنانديز الذي كان حينذاك رئيسا للبرلمان.

