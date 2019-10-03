واشنطن تفرض رسوما عالية على سلع أوروبية بسبب "إيرباص"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لطائرة إيرباص

بعيد إجازة منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أميركية أعلن مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر.

وقال المسؤول إن واشنطن ستفرض على الاتحاد الأوروبي زيادة جمركية بنسبة 10 بالمئة على الطائرات، وليس قطع غيارها، وبنسبة 25 بالمئة على سلع أخرى بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية.

وقال المسؤول إن قرار منظمة التجارة العالمية يجيز زيادة الرسوم بنسبة مئة بالمئة، لكن واشنطن قررت عدم الذهاب إلى هذا الحد، سعيا منها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ 15 عاما.

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وتوقّع الممثل التجاري الأميركي أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "قريبا" لحل النزاع القائم حول الدعم الذي تتلقاه شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان إن "الدعم غير المشروع" لشركة إيرباص لصناعة الطائرات "ألحق ضررا بالغا" بالصناعة الأميركية وعمّالها.

وتابع لايتهايزر "نتوقّع الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأميركيين".

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مقدم من سكاي نيوز