شكرا لقرائتكم خبر عن "الصعيد أولا" .. 3.8 مليار جنيه لمشروعات تنمية "الوادى الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تُولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في خطتها المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنين تنعكس علي تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

ويظهر هذا التوجه جليا، في إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالي 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنه بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

وخصصت الحكومة، نحو 3.82مليار جنيه موزعة قطاعيا لمحافظة الوادى الجديد، وتتوزع علي مشروعات التعليم ، الكهرباء، طرق، وإجراء عدد من الاصلاحات.

وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام الجارى بمحافظة الوادى الجديد علي النحو التالي :

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- التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء.

- استكمال دعم وتطوير الاجهزة الرقابية، وانشاء ورصف محور يربط التنيدة بالداخلة / منفلوط بأسيوط وذلك بطول 250 كم.

- انشاء وتطوير مباني إدارية للمديريات الاقليمية والمباني التابعة لها.

- استكمال قريه القصر الاسلامية بالداخلة ( ظهير صحراوى).

- استكمال ادارة الجامعه بالوادى الجديد.

- استكمال وتجهيز فصول تعليم أساسي وفني وثانوي عام.