شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: سنناقش فى اجتماع الأحد كل ما يخص ضبط منظومة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعاً لها يوم الأحد المقبل، لإعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، والتي تشمل مناقشة كل ما يخص ضبط منظومة الإعلام.

وأضاف "هيكل"، أن خطة اللجنة ستشمل أيضا متابعة كل ما يخص عمل قطاع الآثار، لاسيما قانون المتحف المصري، وكذلك قطاع الثقافة، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

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وفاز النائب أسامة هيكل برئاسة اللجنة بدور الانعقاد الخامس بالتزكية، فيما فاز كل من محمد شعبان ونضال السعيد بمنصب وكيلى اللجنة، والدكتور نادر مصطفى بأمانة سر اللجنة.