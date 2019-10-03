شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى مضللة للسلفيين.. كيف حرم التيار السلفى الصلاة فى مساجد بها أضرحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتاوى مضللة للسلفيين"، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء على تلك الفتاوى الشاذة التى يصدرها السلفيين.

الخليج 365 يستعرض فتوى مضلة للسلفيين، هى فتوى سامح عبد الحميد، الداعية السلفى الذى زعم أنه لا يجوز الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة قائلا: إنه ينبغى أن تخلو المساجد من أي قبر، وإذا وُجد قبر في المسجد فيجب أن يُفصل القبر عن المسجد بحائط حتى يكون خارج المسجد.

دار الإفتاء ردت على فتوى التيار السلفى، حين قالت إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة للأولياء والصالحين مستحبة، مشيرة إلى أن تحريمها أو بطلانها قول باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق تحدث أيضا حول هذه القضية حين أكد أن قضية المساجد التي بها قبور، قضية فقهية فرعية استغلها الجهال ومبتغو الفتنة أسوأ استغلال حيث جعلوها سببًا في التفريق بين المسلمين، والتنابذ بالألقاب فذهب هذا يسب هذا ويقول إنه قبوري، أو مبتدع، أو مشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونحن نجمع شتات الكلام في هذه المسألة عسى الله أن يفتح بهذا الكلام أعينًا عميًا، وآذنًا صمًا، موضحا أن الصلاة في القبور ليست هي الصلاة بالمسجد الذي به ضريح، وليست هي اتخاذ القبر مسجدا.