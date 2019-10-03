نتنياهو وليبرمان يلتقيان اليوم وسط تعثر في تشكيل الائتلاف الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم لقاء أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" لبحث "تشكيل ائتلاف".

وكان ليبرمان قال أمس الأربعاء إنه في حال لم يحرز حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض"، بزعامة بيني جانتس، تقدما بشأن تشكيل حكومة وحدة قبل الأسبوع القادم، فإن حزبه سيضع خطة خاصة لتشكيل حكومة.

وتصدر حزب "أزرق أبيض" الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

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وحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب ليبرمان على 8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة. إلا أن حزبه قرر عدم التوصية لصالح تكليف أي من نتنياهو أو جانتس لتشكيل الحكومة.

وكان ريفلين كلف نتنياهو الأسبوع الماضي. وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيلها خلال المدة المقررة فإن ريفلين سيكلف عضوا آخر بالكنيست بتشكيلها.