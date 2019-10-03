وكيل "تموين الوادي الجديد" يوضح خطوات تظلم المستبعد من منظومة الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين جري استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من تثبت أحقيته للدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت وزارة التموين باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي، وكذلك أيضًا ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، وذلك في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات ووفقًا لآليات التظلمات.

أكد معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي، أنه على المواطن أن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ ومطبوعة من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

Advertisements

وأضاف "معاذ"، أنه بالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأنه لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة و صورة البطاقة التموينية وبالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية، ويجري تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها وتظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها الهاتف المحمول لصاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

ولفت إلى، أنه بالنسبة لتظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر، موضحًا بها "الرقم القومي، رقم هاتف محمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية"، ويتولى مكتب التموين إرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين، على أن ترسل أسبوعيًا إلى ديوان عام الوزارة.