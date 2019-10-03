"مجال التحكم في المرور".. "العصار" يبحث التعاون مع الشركات المجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، Péter Kveck، سفير المجر بالقاهرة؛ لتفعيل سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات المجرية في عدد من المجالات بمقر ديوان عام الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، يأتي اللقاء تفعيلاً لما جرت مناقشته خلال اللقاء مع Balazs Hendrich رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات بحضور سفير دولة المجر وممثلي (21) شركة مجرية الشهر الماضي، وأثمر عن تلاقي رغبة الطرفين في التعاون المشترك بالعديد من المجالات مثل إنتاج الصلب، تصنيع معدات الميكنة الزراعية، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، وحدات توليد الكهرباء الصغيرة، المعدات الطبية، أنظمة التأمين والأمن السيبراني،تصنيع طنابير عجل عربات النقل ،وغيرها من المجالات.

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وأوضح السفير التأكيد خلال منتدى الأعمال المصري/ المجرى ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين تمهيدًا لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين.

وأضاف أنه يسعى إلى دعم الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة باعتبارها إحدى الكيانات الصناعية المهمة في الدولة وتتعاون مع مختلف الدول الأجنبية والعربية ولها تعاون ناجح مع الشركات المجرية.

وأعرب السفير عن رغبة بعض الشركات المجرية في التعاون مع شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة أنظمة التحكم في المرور بالمدن وكذلك أنظمة تأمين الحدود والأمن السيبراني.