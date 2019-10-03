محافظ دمياط: تدشين السوق الحضاري في رأس البر للقضاء على العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري في مدينة رأس البر، والذي تنفذه وزارة الإنتاج الحربي وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة قدرها ٢٧ مليون جنيه.

وقالت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن المشروع جرى تصميمه طبقًا للطراز المعماري للمدينة ليلائم مكانتها الحضارية والسياحية بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية التي ظهرت في شارع النيل قبل تطويره، مضيفة أن السوق يتكون من مبنى إداري وعدد من دورات المياه ووحدات للباعة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أنه عقب الانتهاء من كافة الأعمال سيتم تسكين الباعة الجائلين الذين انطبقت عليهم الشروط، لافتة إلى أنه يعد أول سوق تتوافر فيه كافة الاشتراطات البيئية والحضارية ويطل على نهر النيل مباشرة.