المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا هنديا في العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني العنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود. وحسب بيان عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك" اليوم الخميس، يتواجد الخبير الهندي بالمركز الطبي العالمي في الفترة من ( 2 - 5 ) نوفمبر 2019 . وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م ) . - للتواصل: رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

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