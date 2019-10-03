محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
قطعت القوات الأمنية العراقية، الخميس، الطرق الرئيسية بين الأحياء في بغداد، في الوقت الذي رفضت فيه بعض مناطق بغداد الاستجابة لحظر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية.
وذكر موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، الخميس، أن القوات الأمنية العراقية عمدت إلى قطع الطرق الرئيسية بين أحيائها في محاولة منها لمنع الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق في بغداد.
وحسب الموقع، تجدد صباح اليوم إطلاق النار في العاصمة العراقية على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي رغم قرار حظر التجوال في بغداد.
وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعلن ليل الأربعاء/الخميس فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش)وحتى إشعار آخر ، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأمنية العراقية تقطع الطرق الرئيسية بين أحياء بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.