اليونان: زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر دوديكانيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا/واشنطن- (د ب أ): ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزر دوديكانيسيا اليونانية قبالة الحدود التركية صباح اليوم الخميس. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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