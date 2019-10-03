الولايات المتحدة تختبر صاروخًا جديدًا عابرًا للقارات

أجرى سلاح الجو الأمريكي اختبارًا لصاروخ باليستي غير مسلح من نوع "مينيوتمان 3" العابر للقارات، بإطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.

أطلق الصاروخ في الساعة الواحدة وثلاث عشرة دقيقة، صباح أمس الأربعاء، بالتوقيت

المحلي من القاعدة الواقعة شمال غربي لوس أنجلوس.

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قطع الصاروخ مسافة 4200 ميل (6760 كيلومترًا) فوق المحيط الهادئ حتى وصل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.

قال بيان قيادة سلاح الجو إن الغرض من مثل هذه الاختبارات هو إظهار قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "وليس ردًا على الأحداث العالمية، أو التوترات الإقليمية".

جرت عملية الإطلاق من فريق من رجال سلاح الجو من الجناح الصاروخي 341 في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.