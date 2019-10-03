انقطاع الإنترنت في عموم المحافظات العراقية

قالت قناة "السومرية نيوز" إن عموم المحافظات العراقية، شهدت صباح اليوم الخميس، انقطاع خدمة الإنترنت.
يأتي ذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعددمن المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.
في وقت سابق، أمس الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجراموتطبيق التراسل واتس آب، معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.
يذكر أن بغداد تشهد حاليًا حظرًا للتجوال المركبات والأشخاص بدأ منذ الخامسة فجرًا وإلى إشعار آخر.
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