انقطاع الإنترنت في عموم المحافظات العراقية

قالت قناة "السومرية نيوز" إن عموم المحافظات العراقية، شهدت صباح اليوم الخميس، انقطاع خدمة الإنترنت. يأتي ذلك على خلفية التظاهرات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل. من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل. في وقت سابق، أمس الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت. وتطبيق التراسل واتس آب، معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت. يذكر أن بغداد تشهد حاليًا حظرًا للتجوال المركبات والأشخاص بدأ منذ الخامسة فجرًا وإلى إشعار آخر.

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