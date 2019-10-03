رويترز: مقتل 11 عراقيًا في احتجاجات الليلة الماضية

نقلت رويترز عن مصادر عراقية أن احتجاجات الليلة الماضية أسفرت عن مقتل 11 شخصًا في مدينتين جنوبي البلاد. جنوبي البلاد. كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعلن في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حظر تجوال كاملًا على الأفراد والمركبات في بغداد اعتبارًا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حظر تجوال كاملًا على الأفراد والمركبات في بغداد اعتبارًا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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