سماع دوي انفجار في المنطقة الخضراء ببغداد

ذكرت وكالة "رويترز" أن دوى انفجار سُمع في بغداد في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.
ووفقًا لـ«سكاى نيوز عربية»، قال جندى عراقى بالمنطقة الخضراء إن صوت الانفجارجاء من المنطقة، ولكنه لم يدلِ بتفاصيل أخرى.
انتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه.
كان رئيس الوزراء العراقى، عادلعبدالمهدى، أعلن، أمس الأربعاء، حظر التجوال في بغداد حتى إشعار آخر، بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 400 فى يومين من الاحتجاجات.
كانت السلطات العراقية قررت مساء أمس الأربعاء، إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التى تضم مقارًا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأمريكية.
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