الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.. فيما قامت مجموعة من المستوطنين بتنفيذ اعتداءات على أطفال في الخليل.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وزعمت ضبط أسلحة ووسائل قتالية في منطقة نابلس.
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على صعيد متصل، اعتدت مجموعة من المستوطنين على ثلاثة أطفال أمام منزلهم في تل الرميدة قرب مستوطنة "رماتي شاي" بالخليل.
وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاماً.
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