بايدن يرد على ترامب: "لن تدمرني"

تعهد جو بايدن المنافس الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ساعات من هجوم ترامب عليه ووصفه له "بالمخادع".

وقال بايدن في تصريحات معدة مسبقاً وزعتها حملته الانتخابية قبل ظهور له في رينو بولاية نيفادا يوم الأربعاء، "دعوني أوضح أمراً لترامب ورجاله وأصحاب المصالح الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي، لن انسحب، لن تدمروني وتدمروا أسرتي".

وجاء الهجوم المتبادل بعدما ندد ترامب بشدة عبر سلسلة تغريدات، ثم خلال مؤتمر صحفي بتحقيق لعزله يتعلق باتصال هاتفي أجراه في يونيو، مع نظيره الأوكراني وطلب فيه التحقيق مع بايدن ونجله هانتر، الذي عمل عضواً بمجلس إدارة شركة أوكرانية عندما كان والده نائباً للرئيس.

واتهم أعضاء ديموقراطيون ترامب بممارسة ضغوط على حليف للولايات المتحدة للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، من أجل مصلحته السياسية.

وأكد ترامب يوم الأربعاء، أنه تصرف بشكل لائق ووصف بايدن وابنه بأنهما "مخادعان ماكران".

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وفي المقابل اتهم بايدن ترامب في بيان أرسل للصحفيين قبل خطابه بإساءة استخدام السلطة.

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