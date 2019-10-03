كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع ضد بضع مئات من المحتجين الذين تجمعوا في ميدان بوسط بغداد، بعد ساعات من إعلان حظر التجول في العاصمة العراقية.

تم الإعلان عن حظر التجول في وقت مبكر من يوم الخميس عقب اجتماع لكبار قادة العراق لمناقشة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد.

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب المئات منذ أن أطلقت قوات الأمن النار أولًا على المتظاهرين يوم الثلاثاء.

وتقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى "حماية السلام العام" وحماية المتظاهرين من "المتسللين" الذين ارتكبوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة. يستثني الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد.

كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير صباح الخميس. في ميدان التحرير، تجمع مئات الشباب المحتجين، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر.

نتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بكثافة في العاصمة العراقية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان رئيسي شهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في اليوم السابق.

قُتل شخصان وجُرح أكثر من 200 شخص بعد أن فتحت قوات الأمن النار بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الثلاثاء.

يوم الأربعاء، كان عمال البلديات العراقيون يقومون بتنظيف ميدان التحرير، ورش الشارع بالماء بينما أزالت الجرافات الأنقاض. انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة مع حاملات جنود مدرعة وسيارات دفع رباعي وعشرات من رجال مكافحة الشغب يقفون في حراسة الشوارع الجانبية.

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تم إغلاق الجسر الذي يمتد من ميدان التحرير إلى المنطقة الخضراء المحصنة - موطن المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية - في الصباح.

وفي وقت سابق، اطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في بغداد على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.

بدأت مسيرة يوم الثلاثاء بسلام مع تجمع أكثر من 1000 شخص في ساحة التحرير، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. عانى بعض المتظاهرين من مشاكل في التنفس.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف. هتف الكثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم إزالته مؤخرًا من منصبه.

يطالب المتظاهرين بحقوق العراقيين التي تهدف لاستعادة وطن من الخونة والمتآمرين ومن يتعاون معهم. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب كانت قد احتلت الساحة منذ أمس وهددت المتظاهرين ومنعتهم من التوافد عبر المنافذ إلى بغداد.

وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط.

وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عامًا، في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ "الوعود والأكاذيب الفارغة".

