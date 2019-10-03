أبطال أوروبا: حكيمي يقود دورتموند للفوز على سلافيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرز أشرف حكيمي هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 2-صفر على سلافيا براج في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء، في مباراة سريعة الإيقاع أضاع خلالها كل فريق العديد من الفرص.

وافتتح المدافع حكيمي التسجيل في الدقيقة 35 بعد هجمة مرتدة، إذ انطلق إلى قلب منطقة الجزاء قبل أن يسدد في شباك حارس سلافيا.

وضاعف حكيمي التقدم في الدقيقة 89 بعد تمريرة من يوليان براندت عقب هجمة مرتدة أخرى من الفريق الألماني.

وضغط بطل التشيك بقوة لكنه لم ينجح في التسجيل بعد أن صمد دورتموند ليحقق انتصاره الأول في دور المجموعات عقب تعادله مع برشلونة في المباراة الأولى.

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وتعادل سلافيا 1-1 مع إنتر ميلان في مباراته الأولى بعد أن سجل الفريق الإيطالي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتخطى فريق برشلونة الإسباني عقبة نظيره إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.