الناصرة: طلاب يصرخون ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عشرات الطلاب والطالبات في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة ضد العنف والجريمة، صباح اليوم الخميس.
ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها شعارات المنددة بالعنف والجريمة، وهتفوا من أجل توفير الأمن والأمان مثل "نريد أن نلعب بأمان" و"نريد أن نخرج ونعود بأمان"، وهتافات أخرى.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالناصرة تلبية لقرار لجنة المتابعة واستجابة لقرار اللجنة المحلية للجان أولياء أمور الطلاب.
وكانت لجنة المتابعة قد دعت في ختام جلستها الطارئة، أمس، كافة القوى السياسية واللجان الشعبية والسلطات المحلية للاجتماع والمبادرة لمسيرات محلية. وتبنت لجنة المتابعة دعوة مجلس مجد الكروم المحلي واللجنة الشعبية، لمسيرة محلية ستتحول إلى مسيرة قُطرية، اليوم الساعة 4:30 عصرا.
كما قررت لجنة المتابعة جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، اليوم. وشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.
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