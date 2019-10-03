كلوب: لست غاضبا والأهم هو الفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كاد بطل أوروبا في نسخته الماضية ان يدفع ثمن استهتاره بطريقة مخجلة بعدما فرط في تقدمه ضد النادي النمساوي، ريد بول سالزبورغ، ليلة أمس، الأربعاء، في ثلاثة أهدافٍ نظيفة ليتداركها سالزبورغ بإحرازه ثلاثة أخرى في شباك النادي الإنجليزي، ومن ثم أتت النجاة لينتصر ليفربول على خصمه في أحد مباريات دوري الأبطال شدا للأعصاب والغضب.

وفي أول تصريحٍ لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، معلقًا على المباراة قال به: " من الأفضل تعلم الدروس خلال المباراة، بدلا من الحديث عنها فيما بعد، أعتقد أننا كنا مذهلين في أول نصف ساعة، فعلنا كل شيء لا يحبه سالزبورغ وبإيقاع سريع، وأحرزنا ثلاثة أهداف، وكان يمكن زيادة الفارق".

وعن تكتيك اللعب الذي قام به سالزبورغ ليتدارك الموقف أضاف كلوب: " ثم غير سالزبورغ أسلوبه وفقدنا الكرة، ما سبب لنا المشاكل.. تحول الزخم وكان من الصعب العودة إلى المباراة، غيرنا نهجنا قليلا، بعض اللاعبين كانوا يسيطرون والبعض كانوا يهاجمون، البعض كانوا عصبيين".

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وتابع كلوب حديثه:"كان درسا مهما لنتعلمه، فزنا 4-3 وتعلمنا من ذلك، لذا أشعر بالرضا.. أعلم قبل الجميع أنه يجب علينا التطور، والآن يعرف الكل ذلك، جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا أكثر من الضروري.. ثلاث نقاط والآن علينا التعافي".

وأختتم مدرب نادي ليفربول تصريحاته في أن "ليفربول يملك كفاءة كبيرة.. هذه تجربة جديدة على فريقنا وعلي أيضا، الأمر ليس سهلا، لكني أعتقد أننا تعلمنا الكثير من أجل المباراة المقبلة".