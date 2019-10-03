خلال 24 ساعة: الاحتلال يهدم 3 منازل ومنشآت ببيت أمر والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة، 3 منازل والعديد من المنشآت الزراعية والتجارية في القدس المحتلة وبيت أمر قضاء الخليل بحجة البناء دون تراخيص.

في محافظة الخليل، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر.

ووفقا للناشط محمد عوض، فإن قوات الاحتلال هدمت منزلا مقيد الإنشاء وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، حيث يقع المنزل قرب شارع القدس الخليل، في منطقة واد الشيخ، يعود للموطن علي محمد العلامي.

وتستهدف قوات الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم في شارع القدس الخليل، وتتعمد التضييق عليهم من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

وفي القدس، هدمت جرافات بلدية الاحتلال، أمس الأربعاء، منزلين وتسوية (منزل بسيط) وبركسات وحظيرة أغنام لعائلة عبيدات، وأسوارا لعائلات في حي الصلعة بجبل المكبر ومنشآت زراعية وتجارية.

وقال علي عبيدات إنه تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر منزله من جميع الجهات، وتشرع بهدم بركس للأغنام والخيول والدواجن وتبلغ مساحته 500 متر مربع، دون سابق إنذار.

ويعيش المقدسي عبيدات وزوجته في منزل مساحته 85 مترا مربعا، ومكون من غرفتين وشرفة ومطبخ وحمام.

وأوضح أن الجرافات هدمت منزله المبني منذ عام 1994، دون أن يسمح عناصر الشرطة له بإخراج كافة محتوياته، ما أدى إلى تلف معظم الأثاث.

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وذكر عبيدات أن منزله عبارة عن بناء قديم، ولم يستلم أي إنذار أو مخالفة بناء بحقه طوال السنوات الماضية، ومبني من الطوب ومسقوف بالزينكو.

كما هدمت تسوية من الطوب ومسقوفة بالزينكو لنجله معتز، تبلغ مساحتها 80 مترا.

ويقطن معتز التسوية مع زوجته و4 أولاد أكبرهم عمره 0 سنوات وأصغرهم 4 سنوات.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا يعود للمقدسي وليد جميل عبيدات، دون سابق إنذار.

وقال وليد إن البيت مبني من الزينكو منذ عام 1992 وتبلغ مساحته 140 مترا مربعًا، وأرضيته من الإسمنت ومكون من 4 غرف.

ويعيش وليد في البيت مع زوجته وخمسة أولاد اكبرهم عمره 18عاما وأصغرهم 3 أعوام.

وهدمت الجرافات حظيرة أغنام تعود للمقدسي وائل عبيدات في حي الصلعة بجبل المكبر، كما واصلت عملية الهدم لتطال أسوارا حول الأراضي تعود لعدة عائلات في نفس المنطقة.