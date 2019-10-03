شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة: مظاهرات حاشدة في عزان تأييداً للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل
تظاهر ابناء مدينة عزان في محافظة شبوة اليوم الخميس تأييدا للمجلس الانتقالي حيث شارك فيها شخصيات اجتماعية وتربوية في اربع مديريات وهي ميفعة، رضوم، الروضة، وحبان.
وكانت اللجنة التحضيرية قد ناقشت، في اجتماع لها، عقدته أمس، الأربعاء،الترتيبات والاستعدادات النهائية لإقامة هذه التظاهرة الشعبية السلمية التي سوف يشارك فيها أهالي المديريات الأربع، وسترفع خلالها أعلام دولة الجنوب واللافتات المعبرة عن تأييد المشاركين فيها للمجلس الانتقالي الجنوبي ولقوات النخبة الشبوانية.
ومن المقرر أن يصدر عن المشاركين في الفعالية بيان يتناول الأوضاع بمحافظة شبوة عقب اجتياحها من قبل مليشيات حزب الإصلاح القادمة من مأرب اليمنية، كما سيتطرق البيان إلى الممارسات التي قامت بها تلك المليشيات وارتكابها لجرائم القتل والنهب لممتلكات المواطنين والاعتقالات للنشطاء.
وسيتضمن البيان أيضاً مطالب المشاركين في الفعالية وأبرزها عودة قوات النخبة إلى مديرياتهم وغيرها من مديريات المحافظة، وكذا المطالبة أيضاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإخلاء مقرات المجلس الانتقالي.
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