شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تغيث حالات نزوح جديدة بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

أغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، حالات نزوح جديدة في مديرية موزع بالساحل الغربي.

وتظم القافلة خيام إوائية وسلال غذائية لعدد 120 أسرة نازحة تم رصدها من قبل فرق المسح التابعة لهيئة الهلال وتلقت الهيئة بشأنها نداء استغاثة من قبل الجهات المختصة في السلطة المحلية .

وتتوزع الأسر المستهدفة على قرى ثمارة والغلة والغليل والهاملي والمجش بمديرية موزع التابعة لمحافظة تعز .

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كما تم توزيع سلال غذائية لعدد ( 280 أسرة ) محتاجة في ذات القرى المشار إليها .

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بهذه المساعدات مؤكدين أنها جاءت في في الوقت المناسب .

كما أكدوا أنهم كانوا على يقين بأن الهلال الأحمر الإماراتي لن يتأخر في الوصول إليهم رغم بعدهم عن مركز المديرية .