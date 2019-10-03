أميركا تجري اختبارا لصاروخ عابر للقارات

أجرى سلاح الجو الأميركي اختبارا لصاروخ باليستي غير مسلح من نوع "مينيوتمان 3" العابر للقارات بإطلاقه من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.
وأطلق الصاروخ في الساعة الواحدة وثلاثة عشر دقيقة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي من القاعدة الواقعة شمال غربي لوس أنجلوس.
وقطع مسافة 4200 ميل (6760 كيلومترا) فوق المحيط الهادئ حتى وصل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.
هذا وقال بيان قيادة سلاح الجو إن الغرض من مثل هذه الاختبارات هو إظهار قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "وليس ردا على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".
وقطع مسافة 4200 ميل (6760 كيلومترا) فوق المحيط الهادئ حتى وصل إلى كواجالين أتول في جزر مارشال.
هذا وقال بيان قيادة سلاح الجو إن الغرض من مثل هذه الاختبارات هو إظهار قدرة نظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "وليس ردا على الأحداث العالمية أو التوترات الإقليمية".
وجرت عملية الإطلاق من قبل فريق من رجال سلاح الجو من الجناح الصاروخي 341 في قاعدة مالمستروم الجوية في مونتانا.
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