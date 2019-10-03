محمد صلاح يتفوق على رونالدو وينافس ميسي

وقاد صلاح "الريدز" للفوز بنتيجة 4-3، بعد أن سجل الهدفين الثالث والرابع، ولولا هدفه الأخير لكان الضيوف قد خرجوا بنقطة ثمينة من ملعب "أنفيلد".

وبهذا الفوز عوض ليفربول خسارته أمام نابولي قبل أسبوعين في افتتاح الجولة الأولى من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الهدفين اللذين سجلهما النجم المصري، يوم أمس، رفعا رصيده التهديفي إلى 77 هدفا مع فريقه الإنجليزي.

وتابعت "اللاعب البالغ من العمر 27 عاما نجح في تسجيل 77 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات في نحو عامين".

وأوضحت أنه بذلك يكون صلاح قد سجل عددا أكبر من الأهداف مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الزمنية نفسها.

وأضافت "هذا الرقم يشير إلى اللاعبين الذين يلعبون في أقوى 5 دوريات ونجحوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال نحو عامين".



ويحتل المركز الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ96 هدفا، متبوعا بروبرت ليفاندوفسكي بـ95 هدفا، ثم صلاح، فرونالدو.

وقبل نحو عامين (2017)، دفع ليفربول لفريق روما الإيطالي نحو 50 مليون دولار مقابل الاستفادة من خدمات صلاح، الذي ارتفعت أسهمه بشكل بارز خلال الفترة الماضية.