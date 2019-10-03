مقتل 16 بانهيار منجم للذهب بالكونغو

لقي 16 شخصا مصرعهم بانهيار أرضي في منجم مغلق للذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لمسؤول كونغولي.
وأضاف موسافيري أن الحادث "وقع في منجم كامبين"، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تمكنت "حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي"، وفقا لما ذكرته رويترز.
من جهته، قال الناشط المحلي ستيفان كاموندالا إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث.
وأشار كاموندالا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث.
الجدير بالذكر أن عشرات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا في الكونغو جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض الأرواح للخطر.
وكان 43 منقبا غير شرعي لقوا مصرعهم في يونيو الماضي في انهيار أرضي في منجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور في جنوبي الكونغو.
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